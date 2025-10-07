Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські безпілотники у вересні вразили понад 66 тисяч цілей окупантів

07 жовтня 2025, 13:59

Безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування окупантів та їх знищення на полі бою. У Збройних Силах України продовжується масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тис. цілей супротивника, що на 10,8% більше, ніж у серпні. З них 39,2 тис. поразок припадає на дрони-камікадзе. При цьому вражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% порівняно з попереднім місяцем)», — зазначив він.

За словами Сирського, кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компонента безпілотних систем.

«Перевага у застосуванні FPV — і надалі на нашу користь, хоча противник робить все, щоб наблизитися до паритету», — уточнив генерал.

Сирський заслухав змістовну доповідь розвідників J-2 про розвиток військ безпілотних систем РФ, нові підрозділи та технічні рішення армії РФ, плани застосування російських інновацій. Росія вкладається у розвиток підрозділів БПС, витрачає цього величезні ресурси.

Раніше ми писали, що загальні втрати російських військ на Добропільському напрямку сягнули 3185 осіб, з яких 1769 — безповоротні. Крім того, противник втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.

Люди
Олександр Сирський
Події
Війна
@novosti.dn.ua

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
Евакуація із Костянтинівки. Скріншот Поліцейські вивезли тих, хто вижив після авіаудару на житловий квартал у Костянтинівці
07 жовтня, 15:50
Момент «прильоту» по багатоповерхівці. Ракета з «Панциря» РФ випадково влучила в житловий будинок у Старому Осколі
07 жовтня, 14:41
Влучання в станцію радіолокації 92Н6 комплексу С-400. Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
07 жовтня, 13:53
Скріншот: t.me/umftteam Пілоти SIGNUM показали результат нічної операції на Лиманському напрямку
07 жовтня, 11:40
Полонений 22-річний індієць Маджоті. ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який воював за Росію
07 жовтня, 10:54
У Слов'янську заклади освіти були атаковані російськими військами у ніч проти 7 жовтня. Фото з місцевих пабліків Вночі війська РФ вдарили по двох навчальних закладах у Слов'янську
07 жовтня, 08:58
