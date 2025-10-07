Українські безпілотники у вересні вразили понад 66 тисяч цілей окупантів

Безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування окупантів та їх знищення на полі бою. У Збройних Силах України продовжується масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тис. цілей супротивника, що на 10,8% більше, ніж у серпні. З них 39,2 тис. поразок припадає на дрони-камікадзе. При цьому вражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% порівняно з попереднім місяцем)», — зазначив він.



За словами Сирського, кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компонента безпілотних систем.



«Перевага у застосуванні FPV — і надалі на нашу користь, хоча противник робить все, щоб наблизитися до паритету», — уточнив генерал.



Сирський заслухав змістовну доповідь розвідників J-2 про розвиток військ безпілотних систем РФ, нові підрозділи та технічні рішення армії РФ, плани застосування російських інновацій. Росія вкладається у розвиток підрозділів БПС, витрачає цього величезні ресурси.



Раніше ми писали, що загальні втрати російських військ на Добропільському напрямку сягнули 3185 осіб, з яких 1769 — безповоротні. Крім того, противник втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.

