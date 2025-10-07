Постачання американських «Томагавків» може затягтися на кілька місяців — нардеп

На кілька місяців може затягтися постачання американських крилатих ракет далекого радіусу дії. Ілюстративне фото

Епопея з постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців, прогнозує голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

На своїй сторінці у Facebook він додав, що «все буде не так швидко, як хотілося».

«Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися ... Так що етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу постачати, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати тільки по конкретних цілях», — заявив він.

За словами народного депутата, «Томагавки» є засобом тиску на очільника Кремля Володимира Путіна та спроби змусити його піти на переговори, і лише потім посилення військових можливостей України.

Чернєв зазначив, що на кожному з перерахованих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори, а тому, швидше за все, постачання та використання ракет будуть дуже поступовими.

Він підкреслив, що «вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців», але це вже буде реальний тиск та реальний аргумент.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «у певному сенсі» ухвалив рішення про постачання далекобійних крилатих ракет «Томагавк» Україні. Він не уточнював, яке це рішення.