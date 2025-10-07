У РФ прокоментували можливе відправлення американських ракет Tomahawk для України

Прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні американських ракет Tomahawk «стало б серйозним витком ескалації». Про це повідомляє проросійське видання «ТАСС».



При цьому Пєсков заявив, що передача американських ракет «не зможе змінити стан справ на фронті».



«Важливо розуміти, що у разі постачання Києву Tomahawk може йтися про ракети в ядерному виконанні. Путін недвозначно виклав, як реагуватиме Москва у разі постачання Києву Tomahawk», — зазначив він.



Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «у певному сенсі» ухвалив рішення про постачання далекобійних крилатих ракет «Томагавк» Україні. Він не уточнював, яке це рішення.



Однак епопея з постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях