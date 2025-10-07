Росія знову атакувала промзону Краматорська

Російська армія вдень 7 жовтня вдарила по Краматорську Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«У період з 13:20 до 13:30, за попередньою інформацією, російські війська завдали п'яти ударів по промисловій зоні міста», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що наразі встановлюються остаточні наслідки, на місці працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що російські окупанти ввечері 6 жовтня вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Є пошкодження.

