Оголошеного в міжнародний розшук Арестовича переоголосили у розшук у Росії

Олексій Арестович. Фото: Главред.ua

Колишнього радника Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Арестовича переоголосили в Росії у міжнародний розшук у кримінальних справах про «тероризм» та «фейки про армію».

Напередодні в інтерв'ю він заявив, що віддасть Росії чотири області та Крим, якщо стане президентом України. Про це пише ТАСС з посиланням на матеріали справи, що є в розпорядженні агентства.

Також інформація про переоголошення Арестовича у федеральний розшук з'явилася в базі даних МВС РФ, але там не вказано конкретної кримінальної статті, пише РБК.

У інтерв'ю, яке вийшло 6 жовтня на каналі у Ксенії Собчак, Арестович заявив, що у разі, якщо він стане президентом України, він віддасть Росії чотири області та Крим, але при цьому не визнає їх російськими.

У травні Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

В Україні проти Арестовича порушено дві кримінальні справи.