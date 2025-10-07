У Раді зареєстрували проєкт ухвали про звільнення голови АМКУ Павла Кириленка

Павло Кириленко. Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді 3 жовтня зареєстрували проєкт ухвали про зняття Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Ініціатором документу виступив народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Павлюк. Про це повідомляється на парламентському сайті.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) влітку завершили розслідування у справі про недекларування майна, фігурантом якого є Кириленко. У декларації за 2024 рік він не вказав відомості про 20 об'єктів нерухомості та автомобіль класу «люкс», придбані бувши очільником Донецької ОВА.

Нагадаємо, САП раніше зверталася до суду з клопотанням про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював Донецьку ОВА.



При цьому Вищий антикорупційний суд відмовив у звільненні Павла Кириленка з посади. Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП, який просив тимчасово усунути голову АМКУ, звинуваченого у незаконному збагаченні на суму понад 72 мільйони гривень та подання недостовірних даних у декларації.