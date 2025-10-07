Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях

Фото: ЦНС

Росіяни готують заборону рієлторської діяльності на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву.



За даними ЦНС, всі функції обліку житла планують передати окупаційним адміністраціям.



«Так ворог прагне відстежувати використання квартир і будинків, а також реальне місце проживання людей», — зазначили в Центрі.



У відомстві підкреслюють, що це черговий елемент системи тотального контролю і репресій, яку росіяни вибудовують на захоплених землях.

Нагадаємо, що російські окупанти створили фонд, щоб відбирати в українців житло на захоплених територіях.