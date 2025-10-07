Вдень росіяни скинули авіаційні бомби на Краматорську громаду: постраждав чоловік

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

07 жовтня 2025, 16:59

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міська військова адміністрація Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міська військова адміністрація

У Краматорській міській військовій адміністрації з'явилися подробиці російського обстрілу по громаді вдень. Внаслідок удару постраждав чоловік.

Росіяни обстріляли Краматорську громаду за допомогою п'яти авіаційних бомб.

«Російські війська завдали ударів по відкритій місцевості в приватному секторі та промисловій зоні», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, 1979 року народження. Його стан оцінюється як важкий. Також пошкоджено автомобіль.

Раніше ми писали, що російська армія вдень 7 жовтня вдарила по Краматорську на Донеччині.

