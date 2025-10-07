ЗСУ почали застосовувати оптоволоконні БПЛА, які злітають з морських дронів — Forbes

Сили оборони України почали застосовувати оптоволоконні дрони, які злітають із морських безпілотників, для атак на портові міста РФ. Фото: Defence Express

Морський дрон, який перевозить кілька БПЛА на оптоволокні у відкидних відсіках уздовж корпусу, був помічений на російських кадрах, зроблених під час ударів по Туапсе та Новоросійську. Це перший відомий випадок запуску оптоволоконних безпілотників із моря, пише видання Forbes.

Зазначається, що і Росія, і Україна зараз експериментують із способами розширення дальності польоту своїх дронів. Це стосується як звичайних FPV-дронів, так і оптоволоконних моделей, відомих своєю стійкістю до глушіння.

«Потенціал цих дронів значною мірою досяг свого піку. Але їхня інтеграція з іншими системами, такими як військово-морські носії дронів, наземні платформи або повітряні пускові установки, відкриває нові можливості», — сказала аналітик з питань оборони Олена Крижановська.

За словами аналітика зброї Роя Гардинера, оптоволоконні FPV-дрони, що злітають з морських безпілотних платформ, можуть успішно вражати наземні чи морські цілі, оминаючи засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) супротивника. Він вважає, що така тактика може змінити динаміку війни на Чорному морі.

«Морські оптоволоконні FPV особливо підходять для більш віддалених цілей, таких як Туапсе та Новоросійськ», — додав Гардінер.

За словами авторів статті, виявлення дрона Magura біля узбережжя Туреччини та оптоволоконного носія безпілотників біля узбережжя Краснодара показує, що український флот безпілотників тепер працює майже по всьому Чорному морю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки морських дронів Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України на порти Новоросійська та Туапсе 24 вересня вдалося паралізувати роботу нафтоналивних терміналів.