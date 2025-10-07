БПЛА атакували Тюменський НПЗ у Росії

Дрони атакували Тюменський НПЗ у Росії. Фото: Astra

Увечері 6 жовтня безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод (ТНПЗ) (філія московської компанії «РІ-ІНВЕСТ»). Про це повідомляє ASTRA.



Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.



Як зазначається, раніше завод називався — «Антипінський НПЗ» і він був найбільшим незалежним нафтопереробним заводом у Росії, потужність якого досягає 7,5 млн т на рік, писав РБК. Завод належав групі компаній «Новий потік» бізнесмена Дмитра Мазурова.



Раніше ми писали, що у Воронезькій області Росії безпілотник атакував Нововоронезьку атомну електростанцію.

