Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру

Підозрювані бойовики «МДБ ДНР». Фото: Офіс генерального прокурора

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили двом бойовикам «ДНР» про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та інших порушеннях законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, скоєними за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



Обидва підозрювані після 2014-го з власної ініціативи вступили до угруповання «ДНР» і станом на 2021 рік обіймали посади «начальника відділу боротьби з тероризмом» та «слідчого» так званого «Міністерства державної безпеки ДНР».



Встановлено, що у період з 10 березня 2021 по 17 жовтня 2022 року для придушення опору та залякування проукраїнськи налаштованого цивільного населення протягом місяця вони тримали жінку у в'язниці на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Це приміщення бойовики «ДНР» використовували як місце несвободи, відоме під назвою «Ізоляція».



Там із метою отримання визнання у співпраці з українськими правоохоронними органами жінку катували, у тому числі із застосування сексуального насильства. Крім того, її неодноразово вивозили на пустир, де били, імітували удушення та погрожували зґвалтуванням.



Внаслідок цих дій, а також погроз щодо її дітей, жінка погодилася дати їм свідчення для сфабрикованої кримінальної справи стосовно неї.



Після цього підозрювані разом з іншими бойовиками неодноразово проводили допити жінки, під час яких, у випадках її заперечення причетності до скоєння інкримінованих «злочинів», кожен із них бив потерпілу.



Досудове розслідування продовжується, проводяться необхідні слідчі дії.

