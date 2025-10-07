Зеленський відповів, чи буде підвищення ціни на газ для населення цієї зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

7 жовтня президент України Володимир Зеленський говорив з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, вчора на Ставці ухвалили рішення направити додаткові фінанси та додаткове обладнання в області, які цього потребують.



«Це прифронтові, прикордонні наші області. Усе це вже виконується. Також цієї зими збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів. Підвищень ціни газу не буде. Я чекаю і на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших чиновників з нашими людьми, які втратили будинок через війну і були змушені переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом», – стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що у жовтні Росія масовано атакує газодобувну інфраструктуру України.