Російські війська просунулися у Запорізькій та Сумській областях – DeepState

Просування росіян на Запоріжжі. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу сіл Новоіванівка, Охотниче, Малинівка та Вишневе Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися у селі Полтавка на Запоріжжі.



Крім того, російські війська просунулися біля села Новомиколаївка у Сумській області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 32 російські штурми, зокрема поблизу Новоіванівки, на Північно-Слобожанському та Курському – сім, на Гуляйпільському – зафіксували 12 боєзіткнень біля Полтавки та Малинівки.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм та знищили танк російських військ на Краматорському напрямку.