Через російську атаку в Херсоні загинули двоє людей, одна людина постраждала

Двоє людей загинули і одна людина постраждала внаслідок російської атаки в Херсоні вранці 8 жовтня. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 62-річна жінка та літній чоловік загинули внаслідок російського удару по Корабельному району Херсона.

Також до лікарні доставили 55-річну мешканку міста, у якої діагностували вибухову травму, поранення тулуба та кінцівок, додав він.

Раніше повідомлялося, що Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 7 жовтня масовано атакували ударні дрони росіян. Внаслідок атаки у Криворізькому районі постраждали двоє людей.