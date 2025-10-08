Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Через російську атаку в Херсоні загинули двоє людей, одна людина постраждала

08 жовтня 2025, 09:16

Через російську атаку в Херсоні загинули двоє людей, одна людина постраждала

Двоє людей загинули і одна людина постраждала внаслідок російської атаки в Херсоні вранці 8 жовтня. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 62-річна жінка та літній чоловік загинули внаслідок російського удару по Корабельному району Херсона.

Також до лікарні доставили 55-річну мешканку міста, у якої діагностували вибухову травму, поранення тулуба та кінцівок, додав він.

Раніше повідомлялося, що Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 7 жовтня масовано атакували ударні дрони росіян. Внаслідок атаки у Криворізькому районі постраждали двоє людей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Загиблі Херсон Обстріл війська РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
усі новини
13:28
Російські військові завдали удару по нафтобазі у Прилуках
13:18
Верховна Рада проголосувала за постанову про безперервну роботу місцевої влади під час війни. Що це означає
13:16
МіГ-29 ЗСУ скинув бомбу на операторів дронів і склад РФ у Новій Полтавці
12:12
Росіяни завдали ракетного удару по українському виробництву хумусу
11:44
ЗСУ знищили бліндажі та укриття російської армії на Краматорському напрямку
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
11:03
США та Україна спільно розробляють унікальний дрон Halia
10:25
Вночі росіяни обстріляли Дружківську громаду: є поранені та руйнування
10:22
Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
09:48
ЗСУ просунулися у Донецькій області – ISW
09:40
Декілька шахт у Донецькій області були знеструмлені через російський обстріл
09:39
РФ атакувала Україну 183 дронами, збито понад 150
09:16
Через російську атаку в Херсоні загинули двоє людей, одна людина постраждала
09:15
Російська армія за добу вбила двох та поранила 10 людей у Донецькій області
09:01
Росія атакувала ТЕС в Україні: станція серйозно пошкоджена, поранені енергетики
08:59
Вночі Кривий Ріг атакували близько 30 «шахедів»
08:48
Російські війська просунулися у Запорізькій та Сумській областях – DeepState
22:44
Переплатила понад 900 тисяч гривень за світло для навчальних закладів: чиновницю Добропільської міськради судитимуть
21:20
Зеленський відповів, чи буде підвищення ціни на газ для населення цієї зими
усі новини
ВІДЕО
Через російський удар по нафтобазі в Прилуках виникла пожежа. Фото з місцевих пабліків Російські військові завдали удару по нафтобазі у Прилуках
08 жовтня, 13:28
Влучання у будинок з операторами дронів ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ скинув бомбу на операторів дронів і склад РФ у Новій Полтавці
08 жовтня, 13:16
Удар по укриттю окупантів на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили бліндажі та укриття російської армії на Краматорському напрямку
08 жовтня, 11:44
Солдат РФ тягнеться за своїм дроном, але першим прилітає український. Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ
08 жовтня, 10:22
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Зеленський відповів, чи буде підвищення ціни на газ для населення цієї зими
07 жовтня, 21:20
Російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм і знищили танк російських військ на Краматорському напрямку
07 жовтня, 20:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір