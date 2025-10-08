В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Лисичанськ Луганської області жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, йдеться про квартали, забудовані багатоповерхівками.



«Там досі немає водопостачання та не працює каналізація. Три зими місцеві жителі залишалися без централізованого теплопостачання. Розуміють, що й зараз Росія їм нічого не зробить», – сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, що у місті Сіверськодонецьк на Луганщині окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки.