Вночі росіяни обстріляли Дружківську громаду: є поранені та руйнування

Наслідки російського обстрілу Дружківської громади у ніч проти 8 жовтня. Фото: Нацполіція

Протягом вівторка, 7 жовтня, російські війська кілька разів обстріляли територію Дружківської міської громади. Внаслідок атак поранення різного ступеня тяжкості дістали щонайменше шість мирних жителів.

Про це сьогодні повідомляють поліція Донецької області та видання «Новини Краматорського району».

Наголошується, що перший обстріл стався близько 17:50 у селі Кіндратівка. Снаряд влучив на відкриту ділянку місцевості неподалік житлових будинків. Внаслідок вибуху одна людина отримала мінно-вибухову травму. Огляд місця події наразі не проводився через постійні обстріли району.

Пізніше, близько 21:53, російська армія завдала серії потужних ударів по Дружківці. За уточненими даними, зафіксовано щонайменше три влучання — у житловий сектор та у приватну забудову. Пошкоджено десятки будинків.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілу поранення дістали п'ять мирних жителів, один з яких — 2006 року народження. Люди зазнали контузії, осколкові поранення, забиття та травми голови.

Пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі: дошкільний навчальний заклад «Теремок», де вибуховою хвилею пошкоджено скління, фасад та покрівлю; кілька житлових будинків у різних частинах міста; господарські споруди та інші приватні об'єкти.

Огляд місць влучання та фіксація руйнувань триває.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу знеструмлено кілька шахт у Донецькій області. Про це 8 жовтня повідомив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У шахті працювали 19 гірників, 6 перебували у кліті. Усіх людей піднято на поверхню», — написав Волинець.