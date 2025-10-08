Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ

08 жовтня 2025, 10:22

Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ

Солдат РФ тягнеться за своїм дроном, але першим прилітає український. Солдат РФ тягнеться за своїм дроном, але першим прилітає український.

Російський солдат спробував зловити свій дрон, але в цей момент його випередив український безпілотник, який завдав точного удару по окупанту. Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Думки Фронтовика».

Український дрон помітив росіянина раніше і завдав удару, випередивши ворожий безпілотник.

На кадрах видно, як російський військовослужбовець, чекаючи на повернення власного БПЛА, простягає руку, щоб його зловити. Однак у цей момент український дрон помічає ціль і влітає прямо в солдата, завдаючи смертельного удару.

«Вночі солдат РФ так хотів зловити свій дрон, що зловив наш», — йдеться в підписі до відео.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
дрон ЗСУ удар дрона по солдату РФ атака дронів Сил оборони
Організації
ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
усі новини
13:28
Російські військові завдали удару по нафтобазі у Прилуках
13:18
Верховна Рада проголосувала за постанову про безперервну роботу місцевої влади під час війни. Що це означає
13:16
МіГ-29 ЗСУ скинув бомбу на операторів дронів і склад РФ у Новій Полтавці
12:12
Росіяни завдали ракетного удару по українському виробництву хумусу
11:44
ЗСУ знищили бліндажі та укриття російської армії на Краматорському напрямку
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
11:03
США та Україна спільно розробляють унікальний дрон Halia
10:25
Вночі росіяни обстріляли Дружківську громаду: є поранені та руйнування
10:22
Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
09:48
ЗСУ просунулися у Донецькій області – ISW
09:40
Декілька шахт у Донецькій області були знеструмлені через російський обстріл
09:39
РФ атакувала Україну 183 дронами, збито понад 150
09:16
Через російську атаку в Херсоні загинули двоє людей, одна людина постраждала
09:15
Російська армія за добу вбила двох та поранила 10 людей у Донецькій області
09:01
Росія атакувала ТЕС в Україні: станція серйозно пошкоджена, поранені енергетики
08:59
Вночі Кривий Ріг атакували близько 30 «шахедів»
08:48
Російські війська просунулися у Запорізькій та Сумській областях – DeepState
22:44
Переплатила понад 900 тисяч гривень за світло для навчальних закладів: чиновницю Добропільської міськради судитимуть
21:20
Зеленський відповів, чи буде підвищення ціни на газ для населення цієї зими
усі новини
ВІДЕО
Через російський удар по нафтобазі в Прилуках виникла пожежа. Фото з місцевих пабліків Російські військові завдали удару по нафтобазі у Прилуках
08 жовтня, 13:28
Влучання у будинок з операторами дронів ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ скинув бомбу на операторів дронів і склад РФ у Новій Полтавці
08 жовтня, 13:16
Удар по укриттю окупантів на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили бліндажі та укриття російської армії на Краматорському напрямку
08 жовтня, 11:44
Солдат РФ тягнеться за своїм дроном, але першим прилітає український. Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ
08 жовтня, 10:22
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Зеленський відповів, чи буде підвищення ціни на газ для населення цієї зими
07 жовтня, 21:20
Російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм і знищили танк російських військ на Краматорському напрямку
07 жовтня, 20:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір