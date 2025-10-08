Російський солдат намагався зловити дрон і загинув від удару ЗСУ

Солдат РФ тягнеться за своїм дроном, але першим прилітає український.

Російський солдат спробував зловити свій дрон, але в цей момент його випередив український безпілотник, який завдав точного удару по окупанту. Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Думки Фронтовика».

Український дрон помітив росіянина раніше і завдав удару, випередивши ворожий безпілотник.

На кадрах видно, як російський військовослужбовець, чекаючи на повернення власного БПЛА, простягає руку, щоб його зловити. Однак у цей момент український дрон помічає ціль і влітає прямо в солдата, завдаючи смертельного удару.



«Вночі солдат РФ так хотів зловити свій дрон, що зловив наш», — йдеться в підписі до відео.