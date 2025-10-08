США та Україна спільно розробляють унікальний дрон Halia

Унікальний дрон-амфібію спільно розробляють Україна та США. Кадр із відео

Американська компанія LeVanta Tech у співпраці з українськими партнерами створює інноваційний дрон Halia, здатний тривалий час перебувати на поверхні води, а за необхідності переходити в політ на великій швидкості.

Як розповів генеральний директор та засновник компанії Келлі Еклз порталу «Мілітарний», LeVanta Tech планує проводити спільні дослідження та розробки з українськими інженерами, щоб виготовити перші прототипи дрону Halia для випробувань безпосередньо в Україні.

За словами Еклза, проект має як технологічну, так і символічну вагу для обох сторін. У разі успіху LeVanta Tech розглядає можливість розгортання виробництва в Україні.

«Ми бачимо значний потенціал саме тут. Якщо ти розробляєш дрони, то чому б не бути в Україні? Ви — найкращі у світі фахівці не лише в техніці, а й у тактиці їхнього застосування», — сказав гендиректор американської компанії.

Еклз також заявив, що після відкриття офісу в Естонії його компанія планує використати український досвід для прискорення своїх проектів у Балтії, Європі та країнах НАТО.

Нагадаємо, морський дрон, який перевозить кілька БПЛА на оптоволокні у відкидних відсіках уздовж корпусу, був помічений на російських кадрах, зроблених під час ударів по Туапсе та Новоросійську. Це перший відомий випадок запуску оптоволоконних безпілотників із моря.

Раніше повідомлялося, що європейський виробник створив для України дешеву ракету проти ударних безпілотників росіян.