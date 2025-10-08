Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні

Фото: ЦНС

У вересні окупанти вивезли майже 600 дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області до Росії під виглядом «культурних турів». Про це повідомляє Центр національного спротиву.



За даними ЦНС, школярів відправили до Санкт-Петербурга в рамках пропагандистського проєкту «Культурна карта 4+85». Якщо минулого року таких «турів» було 14, то цього року — вже 142.



Дітей возять російськими містами, показують військові меморіали та нав'язують ідеї «возз'єднання» та героїзації загарбників. Це частина масштабної кампанії з русифікації та ідеологічної обробки українських дітей.



«Будьте пильні та не дозволяйте окупантам вивозити дітей. Якщо вам відомі маршрути чи організатори — повідомляйте у наш анонімний чат-бот та приєднуйтесь до Руху опору», – закликали в ЦНС.

Раніше Донецький державний університет (ДонДУ), що перебуває під окупацією, підписав угоду про співпрацю з прокремлівською молодіжною організацією «Рух Перших».



Нагадаємо, у Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата.