Росіяни завдали ракетного удару по українському виробництву хумусу

Окупанти вдарили ракетою по заводу хумуса.

Російські війська завдали ракетного удару по заводу Yofi! — першому виробнику хумусу в Україні, що працює з 2010 року. Про це повідомили представники компанії.



За даними підприємства, удар припав на виробничі потужності. За 20 хвилин до влучання співробітники встигли евакуюватися, тому обійшлося без постраждалих. Однак об'єкт отримав серйозні пошкодження, і постачання тимчасово призупинені.



«Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Слава Богу, ніхто не постраждав. Ми віддані своїй місії та вже працюємо над відновленням виробництва», — йдеться в заяві Yofi!.

Компанія підкреслила, що за 15 років створила унікальну лінійку продукції, яку полюбили мільйони українців, і пообіцяла відновити випуск хумусу вже через місяць.



«Зовсім скоро ми знову будемо радувати вас найсмачнішим хумусом Yofi!», — додали в компанії.