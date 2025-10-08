МіГ-29 ЗСУ скинув бомбу на операторів дронів і склад РФ у Новій Полтавці

Влучання у будинок з операторами дронів ЗС РФ.

Український безпілотник скоригував удар винищувача МіГ-29 бомбою AASM HAMMER по позиції російських операторів дронів та складу боєкомплекту. Про це повідомили пілоти Повітряних Сил ЗСУ у своєму блозі «Соняшник».



За словами військових, росіяни прибули на позицію на трьох машинах та вантажівці «КамАЗ» з обладнанням та боєприпасами. Вони перебували там понад добу.



«Потім прилетів AASM HAMMER — і всі згоріли разом з майном», — зазначили українські льотчики.



За даними архіву кадрів російсько-української війни WarArchive, удар був нанесений по селу Нова Полтавка в Донецькій області. На відео видно пряме влучання в будинок, де перебували окупанти, потужний вибух і детонацію боєприпасів.