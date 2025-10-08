Російські військові завдали удару по нафтобазі у Прилуках

Через російський удар по нафтобазі в Прилуках виникла пожежа. Фото з місцевих пабліків

У Прилуках Чернігівської області Росія вдарила по нафтобазі, у місті спостерігається сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві канали.

За інформацією паблика «Прилуки оперативні», через пожежу мешканцям радять закрити вікна та не виходити на вулицю без потреби. Також потрібно тримати зарядженими павербанки, тому що при повторних ударах можливе значне погіршення ситуації з електро- та водопостачанням.

Як повідомляють у Чернігівській ОВА, російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку. У Ніжині є влучання в об'єкти залізниці, там виникли пожежі, вранці — влучання у енергооб'єкт, через це сталися аварійні відключення.

У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, почалася пожежа. У Семенівці ворожий дрон поцілив у адмінбудівлю. За добу на Чернігівщині було 50 обстрілів, більшість із використанням FPV-дронів.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу знеструмлено кілька шахт у Донецькій області. У шахті працювали 19 гірників, 6 перебували у кліті. Усіх людей піднято на поверхню.