Україна отримає американські «Томагавки» у «невеликій кількості» — ЗМІ

Іспанська газета повідомила, що Україна може отримати американські крилаті ракети "Томагавк" у невеликій кількості. Ілюстративне фото

Президент США Дональд Трамп схвалить передачу Україні крилатих ракет Tomahawk «у невеликій кількості», щоб підштовхнути Росію до переговорів.

Про це повідомляє іспанська газета El Mundo з посиланням на джерела, близькі до Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «у певному сенсі» ухвалив рішення про постачання далекобійних крилатих ракет «Томагавк» Україні. Він не уточнював, яке це рішення.

Нагадаємо, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв раніше заявив, що епопея з постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців.