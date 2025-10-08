В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм

«Виховні» роботи в армії РФ на окупованих територіях.

Російський Telegram-канал опублікував відео побиття бійців 5-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ імені Захарченка (в/ч 41698). За інформацією джерела, командири відправляють солдатів з окупованих районів Донбасу на штурми «в один кінець» і застосовують насильство проти тих, хто відмовляється.

На відеозаписі видно, як кількох бійців принижують та б'ють. За твердженням автора публікації, мова може йти про бійців 2-ї штурмової роти, а один з командирів має позивний «Тополь».



У підрозділі, як повідомляється, існує «цінник» за усунення своїх — близько 50 000 російських рублів. Пізніше канал також опублікував персональні дані двох чоловіків, яких називає причетними до знущань.

Один із підозрюваних у знущаннях.

Один з них відомий під позивним «Тополь» і раніше був впізнаний на відео. Джерело також пригрозило «публікацією даних сімей» підозрюваних.



Раніше в мережі з'явилося нове відео знущань у російській армії. Покараних військових окупанти прив'язують скотчем до стовпів.