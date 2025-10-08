Коригувальниця російських атак по Донецькій області отримала довічне ув'язнення

Скріншот відео Донецької прокуратури

За матеріалами Служби безпеки України довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яка коригувала комбіновані удари російських військ Донецької області.



Слідство встановило, що саме за переданими нею координатами восени 2023 року російські військові завдали артилерійського удару по житловому сектору в селищі Курахівка, яке зараз перебуває під окупацією.

Внаслідок обстрілу загинула місцева мешканка, ще двоє мирних людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними СБУ, жінку завербували через її сина — бойовика одного з незаконних збройних формувань, підпорядкованих Південному військовому округу РФ. Під час спілкування в анонімному чаті агентка передавала синові координати українських об'єктів, а той пересилав їх своєму куратору у ФСБ.



Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. Під час обшуку у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.



Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ГРУ — жителів Слов'янська та Краматорська, які коригували комбіновані удари російських військ по Донецькій області.