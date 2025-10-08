Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Удари по Дружківці: у місті пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей

08 жовтня 2025, 15:38

Наслідки удару по Дружківці. Фото: Дружківська МВА Наслідки удару по Дружківці. Фото: Дружківська МВА

7 жовтня російські війська кілька разів вдарили по місту Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, вдень окупанти атакували місто FPV-дроном та БПЛА «Молнія-2».

«В результаті пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. Вже ввечері ворожі війська скинули на місто авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Поранення отримали четверо чоловіків 19, 42, 48 та 51 року та 60-річна жінка. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкове поранення, черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузію, садна, забої та поверхневі рани. Їм надали медичну допомогу. Пошкоджені 29 приватних будинків та п'ятиповерхівка», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 7 жовтня російська армія вбила двох та поранила 10 людей у Донецькій області.

ТЕГИ

Люди
Анастасія Мєдвєдєва
Місця
Дружківка
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Дрони Авіабомби
@novosti.dn.ua

