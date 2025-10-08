Після атаки дронів на Тюменську область у Росії розглядають версію про саботаж

У Росії почали розглядати версію про саботаж після атаки безпілотників на Тюменську область у Сибіру

Безпілотники вперше з початку війни досягли Сибіру. Після цього в Росії почали розглядати версію про саботаж, пише видання Bild.

Як повідомила влада Тюменської області, у ніч проти 7 жовтня над Тюменю було збито три дрони, що летіли, імовірно, до великого нафтопереробного заводу.

Регіон знаходиться більш ніж за дві тисячі кілометрів від українського кордону — вперше безпілотники, за даними російських джерел, перетнули Урал і досягли Сибіру.

Російська влада заявила, що загрозу вдалося «нейтралізувати» і руйнувань немає, проте українські військові канали публікують кадри із пошкодженнями промислових об'єктів. Перевірити їхню справжність поки що неможливо. Офіційно українська сторона не коментувала цієї атаки.

Російські ЗМІ розглядають різні версії появи дронів у Сибіру: від запусків диверсійних груп із передмість до можливого старту з території Казахстану.

Інша гіпотеза — Україна протестувала нові безпілотники із дальністю польоту понад 2000 кілометрів, що робить уразливими навіть найвіддаленіші регіони Росії.

Нагадаємо, увечері 6 жовтня безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод (ТНПЗ) (філія московської компанії "РІ-ІНВЕСТ"). Внаслідок удару було пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.