Парламент дозволив українцям повернути землю під зруйнованими будинками

08 жовтня 2025, 16:12

Верховна Рада в середу, 8 жовтня, ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №13174. Як повідомляє УНН, документ дозволяє українцям повернути чи оформити у власність земельні ділянки, на яких стояли будинки та споруди, знищені внаслідок російської агресії.

Тепер громадяни, чия нерухомість була зруйнована війною, зможуть без проведення земельних торгів отримати землю, на якій знаходилося їхнє майно. Якщо право власності на об'єкт вже було анульовано у державному реєстрі через його знищення, ділянку можна буде оформити наново — на колишнього власника чи його спадкоємців.

Закон діятиме під час воєнного стану та ще п'ять років після його завершення. При цьому процедура спрощена: для оформлення не буде потрібна містобудівна документація, якщо нове цільове призначення землі збігається з колишнім.

Закон також передбачає механізми захисту від можливих зловживань: одержати землю зможуть лише ті, чиї права власності справді припинено через руйнування майна. Усі дані звірятимуться з офіційними державними реєстрами.

Нагадаємо, в Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків — зокрема, щодо житлової нерухомості.

