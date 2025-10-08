Російська армія завдала удару по Святогірську: загорілася торговельна будівля

Наслідки обстрілу Святогірська. Фото: «Суспільне Донбас»

8 жовтня близько 11:30 російські окупанти вдарили по місту Святогірськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, внаслідок обстрілу загорілися одноповерхова торговельна будівля та гараж.



«Рятувальники загасили пожежу на загальній площі 37 квадратних метрів. Інформація про загиблих та поранених не надходила», – зазначила Бахал.

Нагадаємо, що 7 жовтня російські війська кілька разів вдарили по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені десятки будинків та поранені п'ять людей.