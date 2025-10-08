ЗСУ повідомляють про посилення російських штурмів та зміни напрямків у Донецькій області

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення станом на 16:00 8 жовтня 2025 року. Загалом за день зафіксовано 107 бойових зіткнень на лінії фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Донеччині, де противник продовжує активно штурмувати позиції українських сил.



На Покровському напрямку російські війська з початку доби зробили 25 спроб потіснити українських захисників у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони утримують позиції та відбили 21 атаку.

Не менш запеклі бої продовжуються на Олександрівському напрямку, де українські військові зупинили вісім штурмів, ще дев'ять бойових зіткнень продовжуються. Противник намагається просунутися в районах Філії, Січневого, Комишувахи, Вороного, Олексіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Полтавки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки, але безуспішно. Тим часом на Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. На Слов'янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки. Штурми також були повністю відбиті.



Окремо в Генштабі наголосили, що у зв'язку із переходом ЗСУ на корпусну структуру та зміною оперативної обстановки відбувається оновлення назв напрямків у східній операційній зоні. Ці зміни спрямовані на оптимізацію управління військами та уточнення зон відповідальності.

Нагадаємо, оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» припинило свою діяльність у зв'язку із запровадженням корпусної реформи. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.