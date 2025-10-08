Російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку – Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Про це після зустрічі з головою СБУ Василем Малюком повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, на цьому напрямку російські війська отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну.



«Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і лише на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день. І це без урахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки», – наголосив Зеленський.

