155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів

Після серії атак російських FPV-дронів на Покровському напрямку 155-та окрема механізована бригада ЗСУ оголосила збір коштів на детектори дронів «Чуйка» та автомобіль для ротації особового складу. Відео з ураженням військових автомобілів опублікувала пресслужба бригади.
Детектори необхідні на одній з найважчих ділянок фронту — водіям, розвідникам і піхоті, які щодня працюють під загрозою ударів ворожих дронів.
«Цим хлопцям найважче! Важливо поширювати відео, публікувати в чатах і пересилати тим, хто може допомогти донатом. Це спосіб врятувати життя піхотинців і розвідників, зберегти техніку і вчасно помітити наближення FPV-дрона», — йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що збір на «Чуйки» допоможе захистити бійців і військовий транспорт, забезпечуючи можливість утримувати фронт подалі від мирних населених пунктів.
