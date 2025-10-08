Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»

Ілюстративне фото

17-річного підлітка із Красноярська затримали за звинуваченням а участі у діяльності українського полку «Азов». Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

За інформацією СК, порушено кримінальну справу щодо «участі у діяльності терористичної організації».

За версією слідства, у квітні 2024 року підліток зв'язався з «Азовом» через месенджер і повідомив, що може розміщувати символіку полку у публічних місцях.

Як стверджують силовики, «шляхом спілкування в месенджері з учасником організації вступив до її лав з метою боротьби проти чинного в Росії політичного режиму», а з квітня по серпень 2025 року юнак передавав українським військовим дані про штаб волонтерського загону, який організовував постачання гуманітарної допомоги для російської армії.

Красноярець також нібито повідомив військовослужбовцю «Азова» дані свого родича, який бере участь у війні проти України на боці Росії, зазначає СК.

«Підставою для порушення кримінальної справи послужили матеріали, подані регіональним управлінням ФСБ Росії», — зазначено в повідомленні.

Спецслужба просить заарештувати підозрюваного.