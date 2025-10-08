Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»

08 жовтня 2025, 17:15

Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

17-річного підлітка із Красноярська затримали за звинуваченням а участі у діяльності українського полку «Азов». Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

За інформацією СК, порушено кримінальну справу щодо «участі у діяльності терористичної організації».

За версією слідства, у квітні 2024 року підліток зв'язався з «Азовом» через месенджер і повідомив, що може розміщувати символіку полку у публічних місцях.

Як стверджують силовики, «шляхом спілкування в месенджері з учасником організації вступив до її лав з метою боротьби проти чинного в Росії політичного режиму», а з квітня по серпень 2025 року юнак передавав українським військовим дані про штаб волонтерського загону, який організовував постачання гуманітарної допомоги для російської армії.

Красноярець також нібито повідомив військовослужбовцю «Азова» дані свого родича, який бере участь у війні проти України на боці Росії, зазначає СК.

«Підставою для порушення кримінальної справи послужили матеріали, подані регіональним управлінням ФСБ Росії», — зазначено в повідомленні.

Спецслужба просить заарештувати підозрюваного.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія полк Азов Підліток Красноярський край
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
усі новини
20:03
П'ята країна НАТО приєдналася до модернізації військових реабілітаційних центрів України
19:31
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
19:03
СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
18:17
Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
18:09
Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
17:44
Внаслідок російського удару по Ніжину пошкоджено залізничні колії
17:37
Російські війська відновили бої за Варачине на півночі
17:15
Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
17:10
155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
17:01
Російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку – Зеленський
16:56
ЗСУ повідомляють про посилення російських штурмів та зміни напрямків у Донецькій області
16:23
Російська армія завдала удару по Святогірську: загорілася торговельна будівля
16:12
Парламент дозволив українцям повернути землю під зруйнованими будинками
16:10
Після атаки дронів на Тюменську область у Росії розглядають версію про саботаж
15:38
Удари по Дружківці: у місті пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей
15:30
Коригувальниця російських атак по Донецькій області отримала довічне ув'язнення
15:22
Оборонний завод спалахнув у російському Новосибірську
15:15
Російські ударні дрони б'ють по локомотивах «Укрзалізниці»
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
13:51
Україна отримає американські «Томагавки» у «невеликій кількості» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
08 жовтня, 19:31
Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
08 жовтня, 19:03
Станція РЕБ «Житель» Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
08 жовтня, 18:17
Наслідки атаки окупантів. Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
08 жовтня, 18:09
Ілюстративне фото Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
08 жовтня, 17:15
Автомобіль 155 омбр після удару дрона. 155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
08 жовтня, 17:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір