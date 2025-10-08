Російські війська відновили бої за Варачине на півночі

Просування ЗС РФ на Сумщині.

Російські війська знову активізувалися в районі населеного пункту Варачине на Сумщині та розпочали нові бої за село. Про це повідомляє аналітичний проєкт StorMap, зазначаючи, що площа просування російських сил склала близько 5,06 км².



За даними DeepState, майже вся територія населеного пункту Варачине знаходиться в так званій «сірій зоні», що свідчить про триваючі бойові дії.

Згідно з оперативною інформацією на 16:00 8 жовтня 2025 року, українські захисники на Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбили чотири атаки противника, ще два зіткнення продовжуються.