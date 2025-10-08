Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області

Наслідки атаки окупантів.

Росія завдала другого за добу удару по об'єкту компанії ДТЕК. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі енергетичної групи.



Під обстріл потрапила фабрика на Донеччині, де відбувається збагачення вугілля для теплових електростанцій. Під час атаки чергові співробітники перебували в укритті – ніхто не постраждав.



«Це вже третя масштабна атака на цю фабрику за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК», — йдеться в повідомленні компанії.







У ДТЕК підкреслили, що російські удари продовжують завдавати шкоди українській енергетичній інфраструктурі, проте компанія робить все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Раніше Росія атакувала одну з ТЕС в Україні, внаслідок чого станцію було серйозно пошкоджено, а кілька енергетиків дістали поранення.