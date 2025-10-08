Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії

Станція РЕБ «Житель»

Дрони Сил оборони України знищили одну із найрідкісніших і найдорожчих російських систем радіоелектронної боротьби — станцію «Житель» на території Луганщини.



Ця установка призначена для захисту від безпілотників та радіорозвідки, проте сама стала ціллю та жертвою атаки дронів. Втрата такого обладнання є серйозним ударом по можливостях армії РФ на фронті.

З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 подібних систем противника. «Житель» є складним багатофункціональним комплексом.



Згідно з технічними характеристиками станція здатна глушити наземний радіозв'язок на відстані до 25 кілометрів, а сигнали літальних апаратів — до 50 кілометрів. Вона визначає джерела радіовипромінювання, встановлює перешкоди для супутникового зв'язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-мереж.

Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»