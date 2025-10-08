СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині

Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua

У середу, 8 жовтня, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією провели обшуки на території Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області, найбільшого монастиря УПЦ у регіоні. Про це повідомляє видання «Тернопільська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.



Слідчі дії проходили у «Всіхсвятській церкві», розташованій на цвинтарі поряд із лаврою. За даними ЗМІ, правоохоронці шукали документи, які могли б підтвердити можливе «незаконне оформлення» будівлі храму зі статусом пам'ятника архітектури.

Слідство вважає, що у 2018 році священнослужителі могли оформити право власності на храм із порушенням законодавства, заволодівши архітектурною пам'яткою у «шахрайський спосіб». Під час обшуків СБУ та поліція вилучали документи, пов'язані із можливою незаконною приватизацією історичної церкви національного значення.