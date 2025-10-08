Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині

08 жовтня 2025, 19:03

СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині

Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua

У середу, 8 жовтня, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією провели обшуки на території Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області, найбільшого монастиря УПЦ у регіоні. Про це повідомляє видання «Тернопільська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Слідчі дії проходили у «Всіхсвятській церкві», розташованій на цвинтарі поряд із лаврою. За даними ЗМІ, правоохоронці шукали документи, які могли б підтвердити можливе «незаконне оформлення» будівлі храму зі статусом пам'ятника архітектури.

Слідство вважає, що у 2018 році священнослужителі могли оформити право власності на храм із порушенням законодавства, заволодівши архітектурною пам'яткою у «шахрайський спосіб». Під час обшуків СБУ та поліція вилучали документи, пов'язані із можливою незаконною приватизацією історичної церкви національного значення.

ТЕГИ

Інше
Обшуки Почаївська лавра
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
усі новини
20:03
П'ята країна НАТО приєдналася до модернізації військових реабілітаційних центрів України
19:31
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
19:03
СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
18:17
Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
18:09
Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
17:44
Внаслідок російського удару по Ніжину пошкоджено залізничні колії
17:37
Російські війська відновили бої за Варачине на півночі
17:15
Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
17:10
155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
17:01
Російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку – Зеленський
16:56
ЗСУ повідомляють про посилення російських штурмів та зміни напрямків у Донецькій області
16:23
Російська армія завдала удару по Святогірську: загорілася торговельна будівля
16:12
Парламент дозволив українцям повернути землю під зруйнованими будинками
16:10
Після атаки дронів на Тюменську область у Росії розглядають версію про саботаж
15:38
Удари по Дружківці: у місті пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей
15:30
Коригувальниця російських атак по Донецькій області отримала довічне ув'язнення
15:22
Оборонний завод спалахнув у російському Новосибірську
15:15
Російські ударні дрони б'ють по локомотивах «Укрзалізниці»
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
13:51
Україна отримає американські «Томагавки» у «невеликій кількості» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
08 жовтня, 19:31
Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
08 жовтня, 19:03
Станція РЕБ «Житель» Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
08 жовтня, 18:17
Наслідки атаки окупантів. Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
08 жовтня, 18:09
Ілюстративне фото Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
08 жовтня, 17:15
Автомобіль 155 омбр після удару дрона. 155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
08 жовтня, 17:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір