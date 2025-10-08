Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині

Фото: Нацполіція України

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам так званого «міністерства державної безпеки ДНР», які причетні до тортур та сексуального насильства над жінкою на Донеччині.

Як повідомляє Національна поліція України, у 2021—2022 роках бойовики увірвалися до квартири мешканки Донецька — домогосподарки та матері двох неповнолітніх дітей. Під приводом обшуку вони незаконно позбавили її волі і понад місяць утримували у підвалі колишнього заводу ізоляційних матеріалів, відомого як в'язниця «Ізоляція».

Під час незаконного ув'язнення жінку жорстоко били, душили, наражали на сексуальне насильство і погрожували відправити її дітей до інтернату, вимагаючи визнання у «співпраці з українськими спецслужбами». Після тривалих знущань потерпіла змушена була зізнатися в тому, чого не робила.

Слідство встановило особи злочинців — це «начальник відділу боротьби з тероризмом» та «слідчий» псевдо-мгб «ДНР». Їм інкримінується жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб за попередньою змовою (воєнний злочин).



Обох фігурантів повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, повідомляє Нацполіція.

Нагадаємо, Хортицький районний суд Запоріжжя розглядає справу російського командира, причетного до воєнних злочинів.