Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині

08 жовтня 2025, 21:11

Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині

Фото: Нацполіція України Фото: Нацполіція України

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам так званого «міністерства державної безпеки ДНР», які причетні до тортур та сексуального насильства над жінкою на Донеччині.

Як повідомляє Національна поліція України, у 2021—2022 роках бойовики увірвалися до квартири мешканки Донецька — домогосподарки та матері двох неповнолітніх дітей. Під приводом обшуку вони незаконно позбавили її волі і понад місяць утримували у підвалі колишнього заводу ізоляційних матеріалів, відомого як в'язниця «Ізоляція».

Під час незаконного ув'язнення жінку жорстоко били, душили, наражали на сексуальне насильство і погрожували відправити її дітей до інтернату, вимагаючи визнання у «співпраці з українськими спецслужбами». Після тривалих знущань потерпіла змушена була зізнатися в тому, чого не робила.

Слідство встановило особи злочинців — це «начальник відділу боротьби з тероризмом» та «слідчий» псевдо-мгб «ДНР». Їм інкримінується жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб за попередньою змовою (воєнний злочин).

Обох фігурантів повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, повідомляє Нацполіція.

Нагадаємо, Хортицький районний суд Запоріжжя розглядає справу російського командира, причетного до воєнних злочинів.

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
воєнні злочини окуповані території Донбасу
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
усі новини
22:27
Сіверськ та Лиман: противник намагається прорватися через ліси
21:49
Залужний спростував чутки про створення політичної команди
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
20:03
П'ята країна НАТО приєдналася до модернізації військових реабілітаційних центрів України
19:31
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
19:03
СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
18:17
Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
18:09
Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
17:44
Внаслідок російського удару по Ніжину пошкоджено залізничні колії
17:37
Російські війська відновили бої за Варачине на півночі
17:15
Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
17:10
155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
17:01
Російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку – Зеленський
16:56
ЗСУ повідомляють про посилення російських штурмів та зміни напрямків у Донецькій області
16:23
Російська армія завдала удару по Святогірську: загорілася торговельна будівля
16:12
Парламент дозволив українцям повернути землю під зруйнованими будинками
16:10
Після атаки дронів на Тюменську область у Росії розглядають версію про саботаж
15:38
Удари по Дружківці: у місті пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей
15:30
Коригувальниця російських атак по Донецькій області отримала довічне ув'язнення
15:22
Оборонний завод спалахнув у російському Новосибірську
усі новини
ВІДЕО
Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України Росія готується до зіткнення з НАТО: що це означає для України
08 жовтня, 19:31
Почаївська лавра на Тернопіллі. Фото: tepravda.te.ua СБУ та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині
08 жовтня, 19:03
Станція РЕБ «Житель» Дрони ЗСУ вивели з ладу «мозок» російської армії
08 жовтня, 18:17
Наслідки атаки окупантів. Росія двічі за добу завдала удару по об'єкту ДТЕК у Донецькій області
08 жовтня, 18:09
Ілюстративне фото Підлітка з російського Красноярська затримали за звинуваченням в участі у діяльності «Азова»
08 жовтня, 17:15
Автомобіль 155 омбр після удару дрона. 155-та бригада збирає кошти на детектори «Чуйка» після атак FPV-дронів
08 жовтня, 17:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір