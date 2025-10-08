Залужний спростував чутки про створення політичної команди

Валерій Залужний. Джерело: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував українські ЗМІ за поширення хибної інформації про те, що він нібито формує власну політичну команду та запрошує туди військових.



У своєму Telegram-каналі дипломат заявив, що «шкода, коли в країні, яка воює, саме вітчизняні медіа розповсюджують фейки замість того, щоб перевіряти факти». За його словами, подібні публікації часто збігаються за часом із російською пропагандою.



Залужний наголосив, що українські ЗМІ мають доносити до громадян не чутки та рейтинги, а стратегію, яка дозволить Україні у майбутньому провести чесні вибори. «Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожен, хто отримує пропозиції нібито від мого імені брати участь у будь-яких політичних процесах, має повідомити про це правоохоронні органи», — зазначив дипломат.



Він також наголосив, що не створює ні партій, ні штабів і не має зв'язків із будь-якими політичними силами. «Поки що я маю можливість служити державі — я це робитиму. Моя позиція незмінна: доки триває війна, вибори в Україні неможливі», — написав Залужний.



За його словами, ворог, не зумівши перемогти на фронті, тепер використовує сучасні інструменти — анонімні джерела, ботів та медіа — щоб сіяти недовіру у суспільстві та готувати українців до «виборів у державну думу країни, яка вбиває нас».

Нагадаємо, на початку 2025 року Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у майбутніх виборах: «Поки що у нас завдання вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього думатимемо про інше».