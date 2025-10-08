Сіверськ та Лиман: противник намагається прорватися через ліси

Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Лиманському напрямках зберігається важка обстановка. За словами воєнного аналітика, старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним Алекс, ситуація навколо Сіверська залишається складною.



У північно-східній частині міста відбувається активне протистояння, де утворилася значна «сіра зона». Противник не має змоги підтягнути резерви та закріпитися на рубежах для подальших штурмів Сіверська.

На ділянці Ямполя ситуація також залишається напруженою — ворог продовжує активні наступальні дії. На обох напрямках російські війська намагаються просуватися через лісові масиви, проте, як зазначає аналітик, «у них поки що добре виходить тільки гинути».

Крім того, противник все частіше використовує так званих «одноразових» операторів безпілотників, яких направляють на ті самі позиції разом з піхотою переднього краю. Загалом цей напрямок залишається вкрай складним і специфічним, а можливий прорив на цих ділянках може створити проблеми оперативного масштабу, зазначає воєнний аналітик.

