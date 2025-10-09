Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області: п'ятеро людей постраждали

Вночі війська РФ атакували портову інфраструктуру Одеської області, є поранені. Фото: ДСНС

П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Одещині. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що масштабна пожежа після атаки БПЛА виникла на території об'єкта портової інфраструктури — горіли контейнери з олією, транспортними засобами та паливними пелетами.

Також горіли два житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.

Пожежі гасили 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки, пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольці та 1 пожежна машина, йдеться в повідомленні.

