Російські диверсанти прориваються до східної частини Костянтинівки — офіцер ЗСУ

09 жовтня 2025, 09:43

Російських окупантів почали помічати у східній частині Костянтинівки. Ілюстративне фото Російських окупантів почали помічати у східній частині Костянтинівки. Ілюстративне фото

У східній частині Костянтинівки Донецької області дедалі частіше фіксують появу диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів.

Як повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі «Офіцер», противник продовжує просування з боку Часового Яру та Олександро-Шультіно.

За його словами, підрозділи Сил оборони гідно утримують свої позиції, проте завдяки сукупності тактичних успіхів агресор поступово забезпечує більш вигідне оперативне становище, що може мати негативні наслідки.

«Торецький, Часів'ярський чи Костянтинівський напрямок? Напевно, це вже не має великого значення, оскільки всі дороги ведуть до Констахи. Це взаємопов'язані напрямки, і якщо один із них обвалиться — за ним піде і другий», — зазначив військовий.

Крім цього, «Алекс» зазначив, що зараз противник здійснює просування з боку Часового Яру та Олександро-Шультіно, а диверсійно-розвідувальні групи періодично з'являються у східній частині Костянтинівки.

За його словами, саме місто поступово перетворюється на руїни.

«Підрозділи СОУ тримаються гідно на своїх дільницях, проте завдяки сукупності тактичних успіхів противник поступово забезпечує вигідніше оперативне становище, що може мати погані наслідки», — зазначив він.

Інше
Костянтинівка ДРГ війська РФ
