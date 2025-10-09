Армія РФ вночі атакувала Краматорськ: у місті пошкоджені будинки, поранена жінка

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Ввечері та вночі 8 жовтня російські окупанти атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



О 20:30 БПЛА «Герань-2»/«Шахед» атакував територію промислової зони.



О 23:00 безпілотник влучив біля багатоповерхового будинку.



О 23:10 війська Росії обстріляли приватний сектор. Пошкоджені будинки, поранена жінка 1947 року народження. Другий удар прийшовся по відкритій місцевості в одному зі спальних районів міста.

Нагадаємо, що вночі 8 жовтня війська Росії атакували Слов'янськ на Донеччині, «шахед» вдарив по промисловій зоні міста.