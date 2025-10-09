Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Колега загиблого під Дружківкою французького журналіста розповів деталі атаки дрона

09 жовтня 2025, 10:23

Георгій Іванченко переніс ампутацію ноги. Фото: Георгій Іванченко/Facebook

Георгій Іванченко, український журналіст та фотограф, який 2 жовтня під час роботи біля Дружківки на Донеччині потрапив під удар FPV-дрону та втратив колегу, французького фотокореспондента Антоні Лаллікана, розповів про події того дня на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що російські окупанти спеціально прицільно вдарили по журналістам.

«Я живий. Ногу відрізали. Найближчий друг, брат і вчитель, Антоні Лаллікан (@antonilallican), мертвий. Наші з тобою відрядження були неповторними. Ти був неповторний. Мені боляче через те, що так сталося, і я глибоко співчуваю всім рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

За словами Георгія, поки він був під наркозом, його друзі та рідні ухвалювали багато важливих рішень. Він подякував усім, хто підтримав його, допоміг зі збиранням грошей на операцію та реабілітації. Він опублікував фото бійця на ім'я Руслан, який ніс його в машину для евакуації на стабілізаційний пункт після поранення, а також показав свої лікарняні будні.

Нагадаємо, французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув через атаку дрона біля Дружківки на Донеччині. Його український колега Георгій Іванченко дістав серйозне поранення. Пізніше йому ампутували ногу.

