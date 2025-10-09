Українська армія вночі уразила один із найбільших ГПЗ у Росії: на заводі виникла пожежа

Пожежа на ГПЗ у Волгоградській області. Фото: соцмережі

У ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробківський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфимівка» у Волгоградській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На території об'єктів фіксувалися вибухи та пожежі. Інформація про наслідки уражень уточнюється.



Коробківський ГПЗ у місті Котове – один із найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 мільйонів кубометрів природного та попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.



ЛВДС «Єфимівка» у селі Єфимівка – станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 мільйонів тонн на рік.

