Угорщина погодилася із забороною на постачання російського зрідженого газу до ЄС — ЗМІ

Угорщина схвалила заборону на постачання російського зрідженого газу до Євросоюзу. Ілюстративне фото

Угорщина підтримала заборону постачання російського зрідженого газу до Євросоюзу. Про це повідомляє видання EUobserver.

Зазначається, що Угорщина раніше намагалася домогтися для себе виключення щодо заборони російського ЗПГ, але на зустрічі послів країн ЄС увечері 8 жовтня представник Будапешта «не виступив із запереченнями».

Головною проблемою щодо прийняття нового санкційного пакету проти Росії залишаються позиції Словаччини та Австрії, пише видання.

Братислава виступає проти нових санкцій, а Відень за те, щоб розморозити російські активи на два мільярди євро, щоб передати їх Raiffeisen Bank International.

Новий пакет санкцій Євросоюзу передбачає відмову від російського зрідженого газу до 2027 року.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не відмовиться від російської нафти. Так він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що той здивований фактом закупівлі російських енергоносіїв деякими країнами Європи і збирається говорити про це, зокрема, з угорським прем'єром.