Зеленський пояснив, чому Путін особисто боїться припинення вогню

Голова Кремля Володимир Путін особисто боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, з повномасштабної війни піти на припинення вогню та розпочати знову повномасштабну війну – це для росіян непросто.



«Економічно непросто, із суспільством непросто, зі світом непросто. І непросто з тими країнами, які сьогодні тиснуть Путіну руку. І тому поки він обирає війну. Але це можна припинити. Потрібний більший тиск на Росію. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатись, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, бо це правильно – це спрацює», – сказав Зеленський.

