Безпілотники, ймовірно, атакували нафтобазу в Ростовській області РФ

Ілюстративне фото

У селищі Матвєєв Курган Ростовської області Росії БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу.

Про це пишуть місцеві канали та повідомляють мешканці, передає ASTRA.

Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники.

Наголошується, що нафтобаза «Матвєєв Курган» з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС, йдеться на сайті компанії.

Пізніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив: «У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три БПЛА. У селищі Матвєєв Курган пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється».

Раніше повідомлялося, що вночі 9 жовтня Волгоградську область атакували безпілотники. Після атаки почалася пожежа на місцевому газопереробному заводі, що належить мережі компанії «Лукойл».