Росіяни скинули авіабомби на Слов'янськ: відомо про семеро поранених

Російська армія у четвер вранці, 9 жовтня, обстріляла місто Слов'янськ Донецької області. Попередньо, поранено семеро людей. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації.
За його словами, серед постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіаційні бомби.
Раніше ми писали, що вдень 9 жовтня місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області вкотре зазнало російського обстрілу.
