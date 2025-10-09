Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

09 жовтня 2025, 15:42

Просування росіян на Слов'янському напрямку. Фото: карта DeepState Просування росіян на Слов'янському напрямку. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу селища Виїмка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окупанти також просунулися біля сіл Новоселівка на Дніпропетровщині та Полтавка на Запоріжжі.

Крім того, російська армія просунулася у селі Січневе Дніпропетровської області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу загарбники атакували 10 разів, у тому числі поблизу Виїмки, на Олександрівському – Сили оборони України відбили 40 штурмів, зокрема в районах Січневого та Полтавки.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Сумській області.

Російська армія просунулася на Слов'янському напрямку – DeepState
